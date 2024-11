Europa in Landshut – Vorfreude auf Eishockey-Deutschland Cup

Tickets für den Deutschland Cup gibt es ab fünf Euro

Tickets für die Spiele gibt es je nach Spieltag ab fünf Euro online – entweder für den ganzen Tag oder auch für Einzelspiele. Voraussichtlich wird an allen Spieltagen auch noch eine Tageskasse geöffnet. Diese befindet sich in der Geschäftsstelle des EV Landshut an der Fanatec Arena, dort wo auch alle Spiele stattfinden. Allerdings könnte es vor allem am Freitag, Samstag und Sonntag eng werden mit Karten, so dass nicht garantiert ist, dass die Tageskasse noch geöffnet wird, sagte ein Sprecher des Deutschen Eishockey-Bundes auf BR-Anfrage.