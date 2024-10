Eishockey: Landshut ist bereit für den nächsten Deutschland Cup

Die Eishockey-Elite ist zu Gast in Landshut. Zum zweiten Mal nacheinander findet der Deutschland Cup in Niederbayern statt. Vom 6. bis zum 10. November ist Landshut Austragungsort der 35. Auflage des Traditionsturniers.

Die Vorfreude auf den Cup steigt bereits - auch bei Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz: "Die Region Landshut ist seit Jahrzehnten eine Eishockey-Hochburg mit enthusiastischen Fans, die auch 2024 sicherlich wieder für stimmungsvolle Kulissen an den Turniertagen sorgen werden."

Erneut Männer- und Frauenteams

Wie schon im vergangenen Jahr nehmen sowohl Männer- als auch Frauenteams an dem Turnier teil. "Mit dem parallelen Turnier schaffen wir erneut eine große Aufmerksamkeit für unsere beiden deutschen Teams und das Turnier im kommenden November", sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast.

"Sowohl bei den Frauen- als auch bei den Männern haben wir ein attraktives Teilnehmerfeld für den Deutschland Cup 2024 zusammengestellt und sind uns sicher, dass wir auch diesmal intensive und spannende Turnierspiele erleben werden."

Olympia 2026 als Motivation

Im deutschen Nationalteam der Männer will man den Titel aus dem Vorjahr verteidigen, das Turnier aber gleichzeitig auch für die Olympischen Winterspiele 2026 nutzen. Um die teaminterne Konkurrenz zu verschärfen, richtet Bundestrainer Harold Kreis schon einmal den Blick auf die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo. "Den Spielern ist bewusst, dass es nur noch zwei Deutschland Cups und eine WM gibt vor Olympia", sagte der Coach.

Das Problem: In der Vergangenheit kam es vor, dass manch einer aus den unterschiedlichsten Gründen auf Turniere verzichtete. Kreis und sein Team beobachten nun aber im Hinblick auf die Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo genau, wer bei den Events davor zu- und absagt. "Im Hinblick auf 2026 sind wir der Hoffnung, dass das den Spielern bewusst ist und dass das in der Entscheidungsfindung der Spieler eine Rolle spielt", sagte der Trainer.

Sportdirektor Christian Künast unterstrich: "Olympia 2026 kommt mit Riesenschritten auf uns zu. Wir müssen schon im nächsten Sommer die ersten Spieler nominieren." Dabei geht es um die sogenannte Longlist mit Profis, die für die Winterspiele infrage kommen und deshalb gewissen Extra-Regularien - etwa im Anti-Doping-Kampf - unterworfen sind.

Dennis Endras als Co-Trainer dabei

Beim Deutschland Cup vom 6. bis 10. November, der zum zweiten Mal parallel als Männer- und Frauenturnier ausgetragen wird, wird Kreis von einigen bekannten Ex-Profis auf der Bank unterstützt. Sein bisheriger Assistenztrainer Alexander Sulzer etwa werde als Stürmer- und Powerplay-Coach dabei sein, obwohl er jüngst Chefcoach beim DEL-Verein Bremerhaven wurde.

Wie Kreis weiter mitteilte, werden der Ex-Nationalstürmer André Rankel von den Eisbären Berlin und der frühere Torhüter Dennis Endras aus Augsburg das Training für Unterzahl- und Defensivaufgaben übernehmen.