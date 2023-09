DFB-Initiative in Hallbergmoos: Trainieren mit den Profis

Das mit dem Fußballnachwuchs in Deutschland ist so eine Sache. Deutschland hat international den Anschluss verloren. Talente wie Jamal Musiala oder Florian Wirtz zaubern die Vereine nicht mehr reihenweise aus dem Hut. Um den Anschluss wieder herzustellen, baut der Deutsche Fußball Bund (DFB) jetzt sein Nachwuchskonzept um. Auch an der Basis.

Neue Spielformen für möglichst viel Aktionen auf dem Platz

Das neue Konzept, das Hannes Wolf entwickelt hat, stößt noch nicht überall auf offene Ohren, weshalb der DFB nun seine besten Trainer an die Basis schickt. Unter anderem trainierten die Bender-Zwillinge und U21-Nationaltrainer Antonio di Salvo beim VfB Hallbergmoos-Goldach mit den Kindern und Jugendlichen. Auch Jugendtrainerfuchs Hermann Gerland war da und erklärte das Konzept: "Hier sind kleine Spielformen gefragt, damit die Kinder möglichst viele Ballkontakte haben, möglichst viele Zweikämpfe führen, möglichst viele Torabschlüsse und Dribblings haben."

Wie früher auf dem Bolzplatz

In der 90-minütigen Praxiseinheit wird 60 Minuten drei gegen drei gespielt. Jeder Spieler ist immer in Bewegung, muss schnell reagieren und kann praktisch nie abschalten. Damit will man erreichen, was früher auf den Bolzplätzen gang und gäbe war. Die Bolzplätze gibt es zwar immer noch. Die Kinder haben aber zu wenig Zeit, um da noch zu kicken. "Wir beklagen uns immer, dass wir keine Straßenfußballer mehr haben", sagt deshalb Gerland. Die neuen kleinen Spielformen imitieren genau das.

Auf dass es bald wieder ein neuer Wirtz oder Musiala den Durchbruch schafft und die Fans im Stadion begeistert.