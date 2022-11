Deutsche WM-Auftaktspiele: Sechsmal ging's schief

1938: Deutschland verliert Entscheidungsspiel

Nach dem gelungenen Auftakt bei der WM-Premiere vier Jahre zuvor gegen Belgien (5:2) und Platz 3 muss der verantwortliche 1938 bei der WM in Frankreich Trainer Sepp Herberger auf Druck der Nazis die erfolgreiche "Breslau-Elf" sprengen und ein "großdeutsches" Team aufbieten. "Oh, heilige Einfalt!", notiert er erbost. Die unausgewogene Mischung aus sechs Deutschen und fünf Österreichern kommt gegen die Schweiz nicht über ein 1:1 n.V. hinaus. Ein Entscheidungsspiel um den Viertelfinaleinzug muss her, das die stark umbesetzte DFB-Elf gegen die Eidgenossen 2:4 verliert.

1962: Nach Unentschieden im Auftaktspiel Schluss im Viertelfinale

1954 wird die Türkei (4:1), 1958 Argentinien (3:1) bezwungen, in Chile 1962 aber gibt es ein 0:0 gegen Italien, die Meister der Defensivtaktik . Nach dem teilweise überharten Einsteigen des Gegners stöhnt Herberger: "Es war unser schwerstes Länderspiel seit Jahren." Dennoch gelingt der Gruppensieg vor dem Gastgeber, doch im Viertelfinale ist Schluss - 0:1 gegen Jugoslawien.

1978: Müder Start der DFB-Elf

Die WM 1978 in Argentinien steht aus deutscher Sicht ganz unter dem Eindruck des blamablen Schlusspunkts bei der "Schmach von Cordoba" gegen Österreich (2:3). Doch schon beim müden Start gegen Polen (0:0) enttäuscht der Titelverteidiger. "Ein geheimnisvolles Ticken"(Bundestrainer Helmut Schön) raubt allen in der Nacht zuvor den Schlaf, am Morgen bleiben drei Stars im Aufzug stecken, der Platz ist unbespielbar.

1982: Erste WM-Auftaktpleite für DFB-Auswahl

Schumacher, Breitner, Rummenigge - der mit Topstars gespickte Europameister reist als Titelkandidat nach Spanien. Doch die Vorbereitung läuft aus dem Ruder. Die Quittung: Das peinliche 1:2 gegen WM-Neuling Algerien, die erste deutsche WM-Auftaktpleite. Dennoch reicht es für Rummenigge und Co. noch fürs Finale.

1986: Deutschland in der "Todesgruppe"

Teamchef Franz Beckenbauer ist sich seiner Sache sicher. "Wir werden weder Weltmeister noch 1988 Europameister, das könnt ihr vergessen!", sagt der "Kaiser". Wenn die "Todesgruppe" E mit Dänemark, Schottland und Uruguay überstanden werde, sei "viel erreicht". Der bis dahin jüngste Chefcoach geht mit dem ältesten Kader der DFB-Historie ins Turnier, und nach einem schlimmen Fehler von Lothar Matthäus steht es gegen Uruguay nach vier Minuten 0:1. Klaus Allofs (84.) rettet spät ein Remis, am Ende steht die Vize-Weltmeisterschaft.

2018: Historisches Desaster

Von 1990 bis 2014 gibt es sieben Auftaktsiege in Serie mit 27:3 Toren, dann erleben die Weltmeister in Moskau eine schmerzhafte Bruchlandung. Er habe "seit Monaten" gewusst, wie die DFB-Elf spielen würde, sagt Mexikos Trainer Juan Carlos Osorio nach dem 1:0, Joachim Löw scheitert mit seinem überholten Ballbesitzstil kläglich. "Ich war zu arrogant", gibt er zu. Die Vorrunde endet in Kasan gegen Südkorea (0:2) mit einem historischen Desaster.