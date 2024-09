DEL2-Saison startet - mit drei ostbayerischen Eishockey-Teams

Viele Eishockey-Fans in Niederbayern und der Oberpfalz haben darauf gewartet: Nach der Champions Hockey League mit den Straubing Tigers startet mit der DEL2 auch die erste nationale Liga wieder. Mit einer offiziellen Eröffnung in Regensburg.

Eisbären Regensburg als Titelverteidiger

Dort sind die Eisbären Regensburg zu Hause, der amtierende Meister der DEL2. Theoretisch hätte das Team damit in die Deutsche Eishockey-Liga aufsteigen können. Jedoch hatte man im gerade einmal zweiten Jahr nach dem Aufstieg aus der Oberliga die dafür nötigen Schritte bewusst nicht eingeleitet. Die Voraussetzungen für DEL-Eishockey seien aktuell in Regensburg nicht gegeben, betonte auch vor dem Start der neuen Saison Geschäftsführer Christian Sommerer auf BR-Anfrage. Vorerst sei an einen Aufstieg nicht zu denken. Erst müssten Stadt und Politik Rahmenbedingungen ändern, damit man wirtschaftlich DEL-Eishockey betreiben könne.

Erst einmal Klassenerhalt als Ziel

Sportlich gehen die Eisbären die Saison ruhig an. Auch als amtierender Meister wisse man, wo man herkomme, sagt Geschäftsführer Christian Sommerer mit Blick darauf, dass das Team erst 2022 den Aufstieg in die DEL2 geschafft hatte. Man wolle die Fans bestmöglich unterhalten und bestmöglichen Sport bieten. Erstes Ziel sei aber zunächst wieder der Klassenerhalt.

Neue Ziele beim EV Landshut

Das hört sich beim EV Landshut in dieser Saison etwas anders an: Beim zweimaligen Deutschen Meister wollen die Verantwortlichen mittelfristig wieder zurück in die Deutsche Eishockey-Liga (DEL). Der Verein hat deshalb auch für den Fall einer Meisterschaft und eines damit verbundenen Aufstiegsrechts in die DEL die dafür nötige Bürgschaft von einer Viertelmillion Euro hinterlegt.

Eishockey-Stadion in Landshut grundlegend saniert

Geschäftsführer Ralf Hantschke sprach in einer Pressekonferenz vor dem Saisonstart von einem Zeichen – unter anderem an Stadt, Fans und Sponsoren. Das bedeute nicht, dass man im nächsten oder übernächsten Jahr aufsteigen müsse. Aber es gehe um ein perspektivisches Ziel, an dem man sich auch messen lassen wolle. Dazu passt, dass auch das Stadion erst grundlegend saniert wurde und auch zum Beispiel für den Deutschland-Cup genutzt wurde.

Blue Devils Weiden als Liga-Neuling

Neu in der Liga sind als drittes ostbayerisches Team die Blue Devils Weiden, die in der vergangenen Saison die Oberliga-Meisterschaft geholt haben. Ihr sportlicher Leiter Jürgen Rumrich ging vorab in einer Einschätzung von einer sehr ausgeglichenen Liga aus. Als Aufsteiger in die DEL2 sei das Ziel deshalb ganz klar der Klassenerhalt.