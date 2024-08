Eishockey: Insolvenzverfahren der Bayreuth Tigers aufgehoben

Drei Wochen vor Start der neuen Eishockeysaison in der Oberliga Süd gibt es gute Nachrichten für die Tigers Bayreuth: Das Insolvenzverfahren des Vereins wurde vom Amtsgericht Bayreuth aufgehoben. Das geht aus einem Schreiben der Rechtsanwalts-GmbH "Pluta" vom Freitag hervor.

Bayreuth Tigers: Insolvenzverwalter nicht mehr involviert

Demnach könne die neu gegründete "onesto Tigers Bayreuth Eishockey GmbH" nun sämtliche Geschäfte ohne Mitwirkung des Insolvenzverwalters tätigen. Zuletzt war der Verwalter aus rechtlichen Gründen beispielsweise noch bei buchhalterischen Angelegenheiten involviert. "Das Verfahren ist aufgehoben und die Tigers können jetzt auch aus rechtlicher Sicht den Neustart vollziehen", heißt es in der Mitteilung des Insolvenzverwalters weiter.

Anfang März dieses Jahres war das Insolvenzverfahren über den Bayreuther Eishockeyverein eröffnet worden. Durch einen rechtskräftigen Insolvenzplan wurde der Investor "onesto" neuer Gesellschafter der GmbH, um den Klub finanziell zu stabilisieren und den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Die digitale Plattform mit Sitz im schwäbischen Aichach – die eine webbasierte Plattform für die Abwicklung von Geschäftsreisen anbietet – wurde außerdem Namenssponsor des Vereins.

"Sehr guten Kader zusammengestellt" – Saisonauftakt gegen Füssen

Bereits im Juli hatte der Verein die Lizenz für die kommende Spielzeit in der Oberliga Süd, der dritthöchsten Spielklasse im deutschen Eishockey, ohne Auflagen erhalten. "Wir haben einen sehr guten Kader zusammengestellt und eine, in Anbetracht der Umstände und extrem knappen Zeit, respektable Saisonvorbereitung absolviert", so der Geschäftsführer der onesto Tigers Bayreuth Eishockey GmbH, Thomas Lünenborg. Am kommenden Donnerstag werde die Mannschaft der Öffentlichkeit vorgestellt. Am 20. September startet das Team unter dem US-amerikanischen Chefcoach Larry Suarez mit einem Heimspiel gegen den EV Füssen in die neue Saison.