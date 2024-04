David Alaba überraschend im Kader von Real Madrid

Rekordsieger Real Madrid tritt zum Halbfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Bayern überraschend mit dem Ex-Münchner David Alaba und Torwart Thibaut Courtois an. Das Duo steht im Kader für die Partie am Dienstag (21.00 Uhr/live in der Radioreportage). Alaba hatte sich im Dezember einen Kreuzbandriss zugezogen, Courtois nach einem Kreuzbandriss im vergangenen Sommer Mitte März einen Meniskusriss.

Das Comeback des Keepers hatte Trainer Carlo Ancelotti bereits vor einigen Tagen für das Ligaspiel gegen Cadiz am 4. Mai angekündigt, der nicht einsatzfähige Alaba hingegen reist spanischen Medien zufolge nur mit in die alte Heimat, weil sein Coach alle Profis dabei haben möchte. Insgesamt nimmt der Italiener 23 Profis mit zu den Bayern, die er einst selbst trainiert hatte. Dazu zählen wie erwartet auch die beiden deutschen Nationalspieler Toni Kroos und Antonio Rüdiger.

Alaba-Comeback ungewiss - EM-Aus droht

Bei David Alaba steht der Zeitpunkt einer Rückkehr noch nicht fest: Im März zeigte sich Ralf Rangnick - vom FC Bayern umworbener ÖFB-Coach - skeptisch bezüglich der Chancen für eine EM-Teilnahme seines Kapitäns: des : "Bei David müssen wir auch realistisch sein: Es wäre ein kleines Wunder, wenn er das tatsächlich noch schafft", sagte Rangnick damals.