Bayern-Trainer Nagelsmann erwartet "gutes Spiel" gegen Leipzig

Nach zwei Wochen Bundesligapause empfängt der FC Bayern München am Samstag (ab 18.30 in der Radio-Livereportage mit Experten Manuel Baum) den Tabellensechsten RB Leipzig. Das Hinspiel verloren die Sachsen zu Hause mit 1:4. Damals befand sich Leipzig in einer ziemlich desolaten Hinrundenverfassung. Seit Domenico Tedesco dort das Traineramt übernommen hat, ging es mit RB wieder deutlich nach oben. Dementsprechend äußerte Nagelsmann Respekt vor seinem Ex-Klub, den er zwei Jahre lang coachte, er weiß aber auch um die eigene Stärke: "Wir sind gut drauf, Leipzig ist auch gut drauf. Das trägt meistens zu einem guten Bundesligaspiel bei", sagte Nagelsmann am Donnerstag.

Er freut sich auf sein zweites Bundesliga-Duell mit Leipzig: "Klar, es ist immer spannend, gegen seinen Ex-Klub zu spielen." Derzeit hat der FC Bayern in der Tabelle sechs Punkte Vorsprung vor Dortmund. Die Borussen empfangen bei der zweiten Top-Partie dieses Spieltags am Sonntag Bayer Leverkusen.

Erstmals wieder mit Zuschauern

Nach den Corona-bedingten Geisterspielen der letzten Monate dürfen ab dem kommenden Spieltag auch in Bayern wieder Zuschauer in die Stadien - vorläufig maximal 10.000. "Grundsätzlich freuen wir uns, dass wieder Fans da sind. Wir hoffen, dass wir drei Punkte mit Fans einfahren", so Nagelsmann vor dem Spiel am Samstag in der Allianz Arena.

Weiter Fragezeichen bei Goretzka und Davies

Hinter der Rückkehr von FCB-Nationalspieler Leon Goretzka steht weiterhin ein dickes Fragezeichen. "Es gab letzte Woche einen leichten Rückschritt. Er hat auch im Alltag Probleme. Es sind keine großen Schmerzen, aber er hat ein Gefühl von Unwohlsein im Kniegelenk, viel Belastung ist nicht möglich. Er kann in zwei Wochen zurück sein, aber es kann auch Ewigkeiten dauern", so Nagelsmann. Goretzka plagt sich seit Dezember mit einer Patellasehnenreizung herum.

Offen ist auch, wann Alphonso Davies, der wegen einer Herzmuskelentzündung nach einer Corona-Infektion ausfällt, wieder zur Verfügung steht. "Es geht ihm gut. Ihm ist langweilig, weil er gar nichts machen darf. Man muss es aber komplett ausheilen lassen", sagte Nagelsmann. Nach vier Wochen stehe eine Untersuchung an, "dann werden weitere Schritte eingeleitet. Wir werden sehen."

Dafür kann Nagelsmann mit Lucas Hernández planen. Der Abwehrspieler hatte am Mittwoch "einen kleinen Schlag" beim Training abbekommen. Am Donnerstag trainierte der Franzose wieder.

Nagelsmann: "Ich hätte Süle gern behalten"

Nagelsmann äußerte sich auch zu Nationalspieler Niklas Süle, der den Verein zum Saisonende verlassen wird. Der FCB-Trainer äußerte Verständnis für die Entscheidung des Abwehrspielers: "Ich weiß, auf welcher Basis er die Entscheidung getroffen hat. Aber die behalte ich für mich." Und weiter: "Ich hätte ihn gern behalten."