75 Jahre: So lief das Kiliani-Reitturnier im Jubiläumsjahr

"Ich habe mich vorbereitet, wie ich mich immer vorbereite. Ich versuche, meine Pferde gut zu trainieren zu Hause und dann einfach im Turnier das Beste zu geben", sagt Heiko Rabenstein vom Reitsportzentrum Herbolzheim e.V. in Baden-Württemberg.

Der Reiter nimmt schon das sechste Mal am traditionsreichen Reit- und Springturnier in Würzburg teil, das im Rahmen des Kiliani-Volksfestes stattfindet. In der schweren Klasse S*, in der er sich mit 23 weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern messen wird, ist eine gute Vorbereitung entscheidend.

Teilnehmer aus ganz Deutschland

Die 24 Paare aus Reiterin oder Reiter und Pferd haben viel für das S*-Springen trainiert. Jedes Jahr lockt der Wettbewerb Pferdesportbegeisterte aus der Region und ganz Deutschland an. In zahlreichen hochklassigen Wettbewerben konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Können unter Beweis stellen. Mit Prüfungen bis zur schweren Klasse S* bietet das Reitturnier jährlich ein in Unterfranken selten erreichtes Niveau. Beim Nachwuchs standen Stilspringprüfungen der Klassen E und A am Wochenende auf dem Programm.

Jubiläums-Neuerungen

Zum 75-jährigen Jubiläum gab es einige Neuerungen und Besonderheiten. Die Ausschreibung wurden zuvor seitens des Veranstalters so verbessert, dass die ein oder andere Prüfung noch dazugekommen ist. Außerdem wurde der Geldpreis für das Hauptspringen auf 3.000 Euro erhöht. "Die Organisation ist schon aufwändig. Man macht sich schon seit Anfang des Jahres Gedanken, was man anbietet", sagt der 1. Vorsitzende des Vereins, Jochen Klingler. Auch für die Pferde gab es Verbesserungen, da den Reitern dieses Jahr ein Stallzelt angeboten wurde, damit die Pferde dort übernachten können und somit weniger Stress ausgesetzt sind.

Knappes Rennen im Großen Preis

Das S*-Springen am Sonntag blieb bis zur letzten Sekunde spannend. Heiko Rabenstein schaffte es zwar nicht in die Siegerrunde der besten sechs Paare, verfolgte das Geschehen jedoch gespannt von den Zuschauerplätzen aus. Den ersten Platz und damit den Geldpreis von 3.000 Euro holte sich der Bulgare Gencho Genchev auf seinem Pferd D’Artagnan von der Reitsportgemeinschaft Amberg-Köfering e.V., Zweitplatzierter wurde Gunther Döhler auf Cassiopeia von der Reitsportgemeinschaft Simmershofen. Den dritten Platz sicherte sich Antonia Müller mit ihrem Pferd Delphi de Spalbec C von der Reitsportgemeinschaft Frankenhof-Sonnefeld e.V.

Ehrenurkunden für den Verein

Neben dem sportlichen Höhepunkt des S*-Springens wurden am Sonntag auch Ehrenurkunden an den Reit- und Fahrsportverein verliehen. Unter den prominenten Gästen, die zur Übergabe vor Ort waren, zählen Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU), der Bundestagsabgeordnete Paul Lehrieder (CSU) und der FDP-Kommunalpolitiker Wolfgang Kuhl.

Geschichte des Turniers

Das diesjährige Turnier stand ganz im Zeichen der Gründung des Vereins, die am 7. April 1949 durch Hans Nußbaumer stattfand. Die damalige amerikanische Militärregierung erlaubte dem Verein, den Sportplatz an der Mergentheimer Straße für ein Reitturnier zu benutzen. Seitdem findet der Wettbewerb jährlich im Rahmen der Kiliani Festwochen der Stadt Würzburg statt.