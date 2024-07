Kilani-Festumzug in Würzburg: Von Iren und Reliquien auf Reisen

Wie so oft ist auch zu diesem Fest eine Delegation aus Irland angereist. Nur ein irischer Bischof hatte Pech: just am Morgen des Festumzugs wurde ihm der Flug nach Deutschland gestrichen, erzählt Würzburgs Bischof Franz Jung. Er war vergangenes Jahr auf Antrittsbesuch in Irland, sagte Jung weiter. Dabei sei er auch angesprochen worden, ob die Reliquien der drei Frankenapostel Kilian, Kolonat und Totnan nicht einmal nach Irland reisen könnten, "da war der Wunsch aufgekommen, ob es mal möglich wäre, dass die Reliquien nach Hause zurückkommen". Die Antwort des Bistums: ja, können sie.

Drei Apostel von Irland nach Franken

Kilian, Kolonat und Totnan sind die drei Frankenapostel, die laut Bistum Würzburg vor über 1.300 Jahren aus Irland nach Franken gereist sind, um Franken zu missionieren. Teile ihrer Schädel sollen als Reliquie im Würzburger Dom liegen. Die drei Frankenapostel werden als Patrone des Bistums Würzburg verehrt, weil sie dort vor über 1.300 Jahren den Märtyrertod erlitten haben sollen. Immer rund um den 8. Juli feiert das Bistum ein Hochfest für die drei Frankenapostel.

So manches Geheimnis um Reliquien-Reise

Nachdem Bischof Franz Jung gefragt wurde, ob die Reliquien nach Irland reisen könnten, gab es einiges zu organisieren. Anfang Oktober veranstaltet das Bistum nun nämlich eine Wallfahrt nach Irland. Bei der Ankunft der Pilgerinnen und Pilger werden die Reliquien dann schon in Irland sein. Das Bistum hält sich bedeckt, wie genau die Reliquien nach Irland reisen. Auch das genaue Datum ist ein Geheimnis. Bekannt ist nur so viel: nicht per Flugzeug, sondern mit dem Lastwagen sollen die Reliquien unterwegs sein, "da man sonst keine permanente Kontrolle hätte", wie der Würzburger Diözesankonservator und stellvertretende Kunstreferent Wolfgang Schneider dem Würzburger katholischen Sonntagsblatt sagte.

Viele Gruppen aus der Region beim Festumzug

Das Bistum Würzburg ist dann sozusagen auf "Gegenbesuch". Denn die Iren sind ja schon in Würzburg dieser Tage rund um Kilani. Die Stadt Würzburg hat bereits einen Empfang für sie ausgerichtet, die Delegation aus Irland war beim Festbieranstich auf dem Kilani und wird noch verschiedene Gottesdienste besuchen.Beim Kilani-Festumzug waren sie eine eine der Fußgruppen.

Nach Angaben der Stadt Würzburg machten etwa 1.300 Erwachsene und rund 500 Kinder und Jugendliche beim Festumzug mit. Der Festumzug verlief ohne Zwischenfälle, teilt die Polizei auf Nachfrage von BR24 mit. Viele Trachtengruppen, Musikkapellen und Kutschen zogen vom Residenzplatz bis zum Festgelände auf der Würzburger Talavera. Das Kilani findet noch bis zum 21. Juli statt.