Jubiläum in Würzburg: 75 Jahre Kiliani Reit- und Springturnier

Sportliche Höchstleistungen sind zu erwarten zwischen dem 19. und 21. Juli in Würzburg. Im dortigen Reit- und Fahrsportverein findet zu dieser Zeit das jährliche Kiliani Reit- und Springturnier statt. Das renommierte Pferdesportereignis zieht sowohl nationale als auch internationale Reiter und Pferdesportbegeisterte an. Zum 75-jährigen Jubiläum des Turniers haben die Veranstalter einiges verbessert und erneuert.

Hochklassige Wettbewerbe und Nachwuchsförderung

In 16 Prüfungen zeigen Profis mit ihren Pferden sportliche Spitzenleistungen in verschiedenen Disziplinen. In mehreren Wettbewerben können Reiterinnen und Reiter ihr Können zeigen. Mit Prüfungen bis zur schweren Klasse S bietet das Reitturnier ein Niveau, wie es in Unterfranken selten zu finden ist. Damit auch der Nachwuchs in dieser Sportart nicht zu kurz kommt, stehen Stilspringprüfungen der Klassen E und A auf dem Programm. "Der sportliche Höhepunkt ist auf jeden Fall am Sonntagnachmittag das S-Springen mit Siegerrunde", sagt Tanja Triltsch, die Beauftragte der Landeskommission für das Turnier. In der schweren Klasse treten Profis aus ganz Bayern, Hessen und Baden-Württemberg an, erklärt Triltsch.

Jubiläums-Neuerungen und Rekordbeteiligung

Zum 75-jährigen Jubiläum gibt es einige Neuerungen und Besonderheiten. "Die Ausschreibung wurde vom Veranstalter so verbessert, dass zusätzliche Prüfungen ins Programm aufgenommen wurden", berichtet Parcour-Chef Joachim Lehmann. "Die Unterstützung der Sponsoren hat ergeben, dass im Hauptspringen der Geldpreis nochmal erhöht wurde und das hat doch einige dann angezogen, weil wir haben ein überwältigendes Nennungs-Ergebnis." So beträgt beispielsweise das Preisgeld für das Hauptspringen am Sonntag 3.000 Euro. Rund 840 Nennungen verzeichnet das Turnier zum Jubiläum, fast 190 mehr als im Vorjahr. Insgesamt werden über 200 Reiterinnen und Reiter aus über 25 Vereinen und mit über 400 Pferden beim Turnier erwartet. Auch für die Pferde gibt es Verbesserungen, wie Tanja Triltsch erklärt: "Wir haben dieses Jahr ein Stallzelt für die Reiter bereitgestellt, damit die Pferde hier übernachten können und stressfrei das Wochenende verbringen können."