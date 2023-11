Artikel mit Live-Inhalten Livebeitrag

Home Icon > Sport > 3. Liga: Mannheim - Ingolstadt live im Stream und BR Fernsehen

3. Liga: Mannheim - Ingolstadt live im Stream und BR Fernsehen

Der FC Ingolstadt will den Anschluss an die Aufstiegsplätze in der 3. Liga wahren. Dafür braucht es einen Sieg bei Waldhof Mannheim. BR24Sport zeigt das Spiel am Samstag, 2. Dezember, ab 14 Uhr live im Stream und BR Fernsehen.