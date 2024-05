3. Liga: FC Ingolstadt stellt Trainer Köllner frei

Der FC Ingolstadt 04 und Michael Köllner beenden mit sofortiger Wirkung die gemeinsame Zusammenarbeit. Dieser Entscheidung gingen interne Gespräche sowie eine tiefgehende Situationsanalyse der Verantwortlichen mit dem ausscheidenden Übungsleiter voraus, wie der Verein mitteilte. Damit ziehen die Schanzer ihre Konsequenzen aus der negativen sportlichen Leistungs- und Ergebnisentwicklung in der bisherigen Rückrunde. Zuletzt verlor der FC Ingolstadt 0:2 bei RW Essen. Nach dem 35. Spieltag belegen die Schanzer nur den 11. Platz.

"Sportliche Weiterentwicklung ist ausgeblieben"

"Nachdem die sportliche Weiterentwicklung unserer Mannschaft, die nötig ist, unsere Ziele zu erreichen, im Jahr 2024 weitestgehend ausgeblieben ist, sind wir nach eingehender sportlich-inhaltlicher Analyse und Gesprächen mit Michael Köllner zu der Entscheidung gelangt, dass wir auf der Position des Cheftrainers für die Saison 2024/25 eine Veränderung vornehmen müssen", wird Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer in der Mitteilung zitiert. "Aufgrund der Klarheit und der Verantwortung dem Trainer und der Mannschaft gegenüber, vollziehen wir diese Entscheidung mit sofortiger Wirkung. Bei Michael Köllner, der in unserem Klub trotz des zuletzt ausbleibenden Erfolgs viele positive Impulse setzen konnte, möchten wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken", so Beiersdorfer weiter.

U19-Trainerin Wittmann übernimmt

Betreut wird die Profimannschaft der Oberbayern bis zum Saisonende interimsweise von U19-Cheftrainerin Sabrina Wittmann, die von ihrem langjährigen Co-Trainer Fabian Reichler und dem bisherigen Trainerteam um Maniyel Nergiz und Julian Kolbeck unterstützt wird.

Köllner drückt den Schanzern weiter die Daumen

Michael Köllner übernahm im April 2023 den FC Ingolstadt: "Ich bedanke mich ausdrücklich für das Vertrauen und die gemeinsame Zeit hier. Wir haben den freien Fall in der letzten Saison gemeinsam gestoppt und gleichzeitig mit viel Engagement den erfolgreichen Umbruch des Kaders angestoßen, der mit Platz vier in der Hinrunde bereits andeutete, wohin der Weg in der Zukunft führen kann. Ich drücke den Schanzern für die Zukunft weiterhin die Daumen", wird Köllner in der Mitteilung zitiert.