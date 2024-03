0:1 gegen Verl - Köllners FC Ingolstadt hat das Siegen verlernt

Sowohl der FC Ingolstadt als auch der SC Verl sehnten sich am 30. Spieltag der 3. Liga nach einem Erfolgserlebnis. Beide Teams waren zuletzt lange sieglos, der FCI fünf Partien lang, Verl bereits seit sechs Spielen. Ein Happy End gab es aber nur für die Gäste.

Blitzstart für Verl

Die Gäste aus Westfalen erwischten einen Traumstart. Nach nicht einmal fünf Minuten zappelte der Ball bereits im Tor der Ingolstädter. Verl nutzte die Freiräume vorm Kasten der Gastgeber gnadenlos: Nicolás Sessa spielte auf Maximilian Wolfram, FCI-Verteidiger Simon Lorenz war zu langsam und konnte den Abschluss nicht mehr verhindern. Marius Funk parierte zwar den ersten Schuss, beim Nachschuss war er dann allerdings chancenlos. Das war die frühe 1:0-Führung für die Gäste.

Danach war die Partie weitgehend ausgeglichen, kurz vor der Pause gaben die Hausherren noch einmal ein Lebenszeichen von sich: Nach einem Eckball von der rechten Seite kam Jannik Mause aus zehn Metern per Kopf zum Abschluss. Doch Verl-Keeper Luca Unbehaun verhinderte das 1:1.

Ingolstadt drückt, bleibt aber zu harmlos

Nach der Halbzeit startete Köllners FCI deutlich aktiver, hatte gut sechzig Prozent Ballbesitz und zeigte sich präsenter vor dem gegnerischen Tor. Die wenigen Abschlüsse blieben aber meistens zu harmlos oder scheiterten an Verls Schlussmann Unbehaun (75.).

Die beste Gelegenheit auf den Ausgleich bekamen die "Schanzer" in der Nachspielzeit: Maximilian Dittgen passte stark auf Marcel Costly, der spielte in die Mitte auf Deichmann. Doch sowohl Yannick Deichmann als auch Mause scheiterten aus kurzer Distanz an zahlreichen Verlern und so blieb es bei einer 0:1-Pleite für die Ingolstädter.