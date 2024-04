Zypern kündigt weitere Hilfe für Gaza auf dem Seeweg an

Nikosia: Zyperns Präsident Christodoulides hat trotz des israelischen Angriffs auf einen Konvoi der Organisation World Central Kitchen weitere Hilfslieferungen für den Gazastreifen in Aussicht gestellt. Weitere Hilfen könnten vor Ende April auf den Weg gebracht werden, sagte er bei einem Besuch von EU-Parlamentspräsidentin Metsola. Die Hilfslieferungen würden fortgesetzt, weil es humanitären Bedarf gebe, so Christodoulides. Zuvor hatte Israel die Verantwortung für den Angriff übernommen, bei dem gestern sechs internationale Helfer von World Central Kitchen und ihr palästinensischer Fahrer getötet wurden. Ministerpräsident Netanjahu sprach von einem tragischen Fall. Die Streitkräfte seines Landes hätten ohne Absicht Unschuldige getroffen. Er kündigte eine Untersuchung an. Nach dem Angriff hatte die Hilfsorganisation ihre Arbeit im Gazastreifen ausgesetzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.04.2024 18:15 Uhr