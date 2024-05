Zustand des slowakischen Regierungschefs ist weiter ernst

Bratislava: Der slowakische Regierungschef Fico befindet sich nach dem Attentat von gestern weiterhin in einem ernsten, aber inzwischen stabilen Zustand. Das hat sein erster Stellvertreter in der Regierung, Verteidigungsminister Kalinak, bestätigt. Nach Angaben der Klinik, in der sich der 59-jährige Fico befindet, wurde er fünf Stunden lang operiert. Nach Medienberichten ist er wieder bei Bewusstsein. Der Ministerpräsident war gestern nach einer Kabinettssitzung in der Kleinstadt Handlova von einem Attentäter angeschossen worden. Ein 71-jähriger Mann wurde festgenommen und in der Nacht verhört. Das Innenministerium vermutet ein politisches Motiv. Das Attentat löste international Bestürzung aus. Fico gilt als Russland-freundlich und hatte im In- und Ausland stark polarisiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2024 11:00 Uhr