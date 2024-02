Zentralrat der Juden warnt vor No-Go-Areas an Universitäten

Berlin: Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat gemahnt, dass Universitäten keine "NoGo-Areas für Juden" werden dürfen. Hintergrund ist ein Angriff auf einen jüdischen Studenten am Wochenende in Berlin. Zentralrats-Präsident Schuster sagte der "Bild-Zeitung", spätestens wenn verbale Gewalt in physische Gewalt umschlage, sollte die Bedrohungslage allen klar sein. Ein 30-jähriger jüdischer Student der Freien Universität war in der Nacht zum Samstag von einem 23-jährigen Mitstudenten krankenhausreif geschlagen worden. Auslöser war ein Streit über die Lage im Nahen Osten. Schuster forderte die FU heute auf, den Angreifer zu exmatrikulieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.02.2024 11:15 Uhr