Zehntausende kommen zur Lichtermeer-Demo in München

München: Auf der Theresienwiese in der Landeshauptstadt läuft eine Großdemonstration gegen Rechtsextremismus. Ein Lichtermeer, das von zehntausenden Menschen mit eigenen Lichtquellen gebildet wird, soll ein Zeichen gegen Rassismus, Anitsemitismus und Hetze setzen. Die Teilnehmer waren aufgerufen, mit Taschenlampen, Knicklichtern, Laternen und anderen Lichtquellen zur Theresienwiese zu kommen. Organisiert wurde die Kundgebung von Fridays for Future, unterstützt von einem breiten zivilgesellschaftlichen Bündnis. Die Veranstaltung soll den Auftakt zu weiteren Aktionen in ganz Bayern bilden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2024 19:00 Uhr