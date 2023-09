Zahlreiche Festnahmen nach koordinierten Plünderungen in Philadelphia

Philadelphia: In der Stadt an der US-Ostküste ist es zu offenbar koordinierten, großflächigen Plünderungen gekommen. Mehr als 50 Angreifer drangen dabei in Elektronik- und Sportbekleidungsgeschäfte ein und holten Waren heraus. Gegen mindestens 30 von ihnen sind laut Staatsanwaltschaft bereits Anklagen wegen Raub oder Diebstahl erhoben worden. Der Interimspolizeipräsident von Philadelphia, Stanford, sagte, die Angriffe seien das Werk "eines Haufens Krimineller und Opportunisten". Mit zeitgleichen Protesten gegen Polizeigewalt hätten die Plünderungen aber nichts zu tun gehabt, sagte Stanford. Philadelphias Bürgermeister Kenney sagte, zerstörerisches und illegales Verhalten werde in der Stadt nicht toleriert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2023 08:00 Uhr