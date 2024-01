Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst steigt

Berlin: Die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst ist in den vergangenen zehn Jahren gestiegen. Das berichtet die Rheinische Post und bezieht sich auf eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln. Demnach arbeiteten im Jahr 2022 rund 4,8 Millionen Menschen im öffentlichen Dienst. Das waren fast 600.000 mehr als 2012. Der Zuwachs ist allerdings sehr ungleich verteilt. Der Studie zufolge wurden etwa in den Bereichen Verteidigung, Verkehr und Wohnungswesen überproportional Stellen abgebaut. Ein großes Plus gab es dagegen in Verwaltungen, Schulen, Kindertagesstätten und bei der Polizei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2024 11:00 Uhr