Xi warnt Scholz vor wirtschaftlichen Schutzmaßnahmen

Peking: China hat Deutschland davor gewarnt, seinen Markt von Produkten aus der Volksrepublik abzuschotten. Das hat Staatschef Xi nach chinesischen Angaben bei seinem Treffen mit Bundeskanzler Scholz in Peking deutlich gemacht. Chinas Exporte von Elektrofahrzeugen, Lithiumbatterien und Solarzellen hätten das weltweite Angebot bereichert und einen Beitrag zum weltweiten Kampf gegen den Klimawandel geleistet, erklärte Xi demnach. In der Europäischen Union sieht man das anders. Die EU-Kommission hat eine Untersuchung eingeleitet, ob Chinas staatliche Subventionen zu Dumpingpreisen bei Elektroautos aus der Volksrepublik geführt haben. Sollte dem so sein, könnten Strafzölle folgen. Die billigen chinesischen Solarmodule führten zuletzt dazu, dass ein Hersteller im sächsischen Freiberg sein Werk schloss. Xi und Scholz sprachen den Angaben zufolge auch über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Der chinesische Machthaber bestritt dabei jegliche Beteiligung daran.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.04.2024 12:15 Uhr