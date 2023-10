World Health Summit in Berlin gestartet

Berlin: Am Vormittag hat in der Bundeshauptstadt der "World Health Summit" begonnen, eine der führenden Konferenzen zur weltweiten Gesundheit. Im Mittelpunkt des dreitägigen Treffens geht es unter anderem darum, wie nach Corona eine neuerliche Pandemie möglichst verhindert werden kann. Weitere Themen sind die Auswirkungen des Klimawandels sowie digitale Technologien für die weltweite Gesundheitsversorgung. Am Abend wird unter anderen Bundesminister Lauterbach sprechen. Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation Tedros wird per Videoschalte dabei sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2023 14:00 Uhr