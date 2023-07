Wohlfahrtsverband kritisiert Kürzungen bei Freiwilligendiensten

Meldungsarchiv - 22.07.2023 08:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der Paritätische Wohlfahrtsverband warnt die Ampel-Koalition vor den geplanten Kürzungen bei den Freiwilligendiensten. Hauptgeschäftsführer Schneider hat einen Brief an die Fraktionsvorsitzenden von SPD, Grünen, FDP und Linke geschrieben. Daraus zitiert das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Demnach befürchtet Schneider, dass durch die vorgesehenen Kürzungen bis zu 30.000 Plätze bei den Freiwilligendiensten verloren gehen. Dabei seien die Dienste eine wichtige zusätzliche Hilfe in Kitas und Schulen, in der Pflege, im Naturschutz und im Sport. Sollten die Pläne umgesetzt werden, wäre das verheerend für das freiwillige Engagement für Hilfsbedürftige und das Gemeinwesen, so Schneider. Zu den Freiwilligendiensten gehören zum Beispiel das Soziale und das Ökologische Jahr und der Bundesfreiwilligendienst.

22.07.2023 08:00 Uhr