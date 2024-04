Wissenschaftler registrieren neue weltweite Welle von Korallenbleiche

Washington: Nach monatelangen Rekordtemperaturen in den Ozeanen erlebt die Welt derzeit eine massive Korallenbleiche. Wie die US-Meeresbehörde NOAA mitteilte, sind die nördliche und die südliche Hemisphäre betroffen. Riffsysteme von Australien bis zum US-Bundesstaat Florida könnten absterben, warnt die Behörde. Insgesamt wurde das Phänomen in 54 Ländern und Regionen festgestellt. Hauptgrund ist die Erwärmung der Meere. In den Korallen leben Algen, die für die Farbenpracht verantwortlich sind. Bei hohen Temperaturen stoßen die Korallen die Algen ab, die sie eigentlich als Nährstofflieferanten brauchen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2024 09:00 Uhr