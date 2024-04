Herrmann fordert entschlossenes Vorgehen gegen Reichsbürger

München: Zum Auftakt des ersten Prozesses gegen die Reichsbürger-Szene hat der bayerische Innenminister Herrrmann ein entschlossenes Vorgehen gegen Demokratie-Feinde gefordert. In diesen Kreisen seien einige hochgefährliche Leute unterwegs, sagte Herrmann dem BR Fernsehen. Allein in Bayern werden ihm zufolge mehr 5.000 Personen der Reichsbürgerszene zugerechnet. Seit heute stehen neun Männer vor dem Oberlandesgericht Stuttgart. Die Anklage wirft ihnen vor, einen bewaffneten Staatsstreich vorbereitet zu haben mit dem Ziel, die demokratische Ordnung abzuschaffen. Allein der Versuch hätte nach Ansicht Herrmanns Menschenleben kosten können. Weitere Verfahren sind in Frankfurt und München geplant.

