Polizei stellt Suche nach vermisstem Arian ein

Bremervörde: Die Polizei in Niedersachsen hat die Suche nach dem sechsjährigen Arian eingestellt. Eine Woche nach Verschwinden des autistischen Jungen teilten die Behörden mit, man suche nicht mehr flächendeckend, sondern nur noch anlassbezogen, etwa wenn es neue Hinweise gebe. Eine kleine Ermittlergruppe soll vorerst an dem Fall dranbleiben. Hunderte Beamte hatten mit Hunden, Pferden, Drohnen und Booten nach dem Kind gesucht. Auch Bundeswehrsoldaten waren beteiligt. Arian war am Montag vor einer Woche von seinem Elternhaus aus in Richtung eines angrenzenden Waldes gelaufen. Er trug nur Socken und war leicht bekleidet. Hinweise auf ein Verbrechen gibt es derzeit nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2024 21:00 Uhr