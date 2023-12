Wintereinbruch sorgt für massive Verkehrsbehinderungen und örtlich Stromausfälle

München: Der Wintereinbruch sorgt vor allem im Süden Bayerns für zahlreiche Verkehrsbehinderungen. Der Münchner Flughafen hat seinen Betrieb bis morgen früh 6 Uhr eingestellt. Rund 760 Flüge sind annulliert. Am Allgäu Airport in Memmingen gibt es bis voraussichtlich 15 Uhr keine Starts und Landungen. In Nürnberg läuft der Betrieb. Nach BR-Informationen fahren am Münchner Hauptbahnhof heute den ganzen Tag über keine Züge. Auch rund um Augsburg wurde der Bahnverkehr eingestellt. Die Münchner Feuerwehr hat unterdessen am Vormittag Vollalarm ausgelöst. Neben der Berufsfeuerwehr wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren in Alarmbereitschaft versetzt. In der Landeshauptstadt sind sie nach eigener Aussage derzeit vor allem mit umgestürzten Bäumen beschäftigt. Wegen des starken Schneefalls ist es in einigen Landesteilen zu zahlreichen Stromausfällen gekommen, zum Beispiel in Parsberg, Vilshofen, Eggenfelden, Regen, Penzberg und Freilassing. Grund dafür sind laut Bayernwerk beschädigte Leitungen. Der ADAC und auch die Polizei in München haben dazu aufgerufen, nach Möglichkeit auf Autofahrten zu verzichten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.12.2023 12:15 Uhr