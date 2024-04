Werteunion gründet in Thüringen ihren ersten Landesverband

Bad Berka: Die neu gegründete Partei Werteunion hat jetzt auch ihren ersten Landesverband: In Thüringen fand eine nicht-öffentliche Landesversammlung statt. Sie wählte den ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Weiler zu ihrem Vorsitzenden. Die Werteunion will in Bad Berka auch einen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten bestimmen - und zwar den ehemaligen Verfassungsschutz-Chef Maaßen. Als Spitzenkandidat für die Landtagswahl wiederum will Maaßen aber nicht antreten - diese Aufgabe soll Landeschef Weiler übernehmen. Die Werteunion sieht sich rechts von CDU und CSU.

