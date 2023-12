Wegen des Hochwassers stellen einige Main-Fähren den Betrieb ein

München: Tauwetter und anhaltender Regen lassen viele Flüsse in Bayern anschwellen. In Unterfranken haben mehrere Main-Fähren den Betrieb eingestellt. In Mittelfranken und Schwaben waren gestern zeitweise mehrere Straßen überflutet. In Niederbayern gilt eine Hochwasserwarnung der Stufe drei für die Große Vils bei Vilsbiburg, genauso wie an der Itz im oberfränkischen Schenkenau. In Oberbayern steigen die Pegel etwa an der Isen im Landkreis Mühldorf und an der Sur im Berchtesgadener Land. Der Hochwassernachrichtendienst beobachtet zudem die Lage an der Donau. Dort rechnet man aber erst in den kommenden Tagen mit zusätzlichen Wassermassen. In den Alpen führt der Regen zu einer erheblichen Lawinengefahr oberhalb von 2.000 Metern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2023 12:00 Uhr