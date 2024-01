Weber und Söder fordern Aufrüstung Europas

Bad Staffelstein: Angesichts der internationalen Krisen und eines möglichen Wahlsiegs von Donald Trump in den USA haben sich CSU-Chef Söder und der EVP-Vorsitzende Weber für eine Aufrüstung Europas ausgesprochen. Bei der Klausurtagung der CSU-Landtagsfraktion im Kloster Banz sagte Weber, die EU sei nicht in der Lage, sich selbst zu verteidigen. 80 Prozent der militärischen Kapazitäten der Nato befänden sich außerhalb der EU: in den USA, Großbritannien oder der Türkei. Deshalb müsse man die Bundeswehr stärken. Der CSU-Vorsitzende Söder erklärte, es fehle an jeder Strategie für den Fall, dass Trump gewählt wird. Man hoffe sehr, dass US-Präsident Biden wiedergewählt werde, weil er für Europa der bessere Partner sei. Trump würde auch Deals ohne Europa und über den Kopf Europas hinweg machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2024 13:00 Uhr