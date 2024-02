Warnungen vor israelischem Militäreinsatz in Rafah werden lauter

Riad: Saudi-Arabien hat Israel entschieden vor einem Militäreinsatz im Süden des Gazastreifens gewarnt. Das Königreich wies auf die schwerwiegenden Folgen einer Militäraktion in Rafah hin und betonte seine kategorische Ablehnung der Zwangsumsiedlung von Hunderttausenden Zivilisten. Riad forderte eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats, um Israel daran zu hindern, eine Katastrophe zu verursachen. Ähnlich äußerte sich Bundesaußenministerin Baerbock. Sie nannte eine Offensive der israelischen Armee auf Rafah eine Katastrophe mit Ansage. Im Kurznachrichtendienst "X" schrieb sie wörtlich: "Die Menschen in Gaza können sich nicht in Luft auflösen." Baerbock verwies darauf, dass die Not in Rafah schon jetzt unfassbar sei und dort 1,3 Millionen Menschen auf engstem Raum Schutz vor den Kämpfen im Gazastreifen suchten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2024 15:00 Uhr