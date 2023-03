Warnstreiks legen Nahverkehr in vielen bayerischen Städten lahm

Nachrichtenarchiv - 03.03.2023 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern finden heute erneut großflächige Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr statt. Die Gewerkschaft Verdi hat in München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt, Bamberg, Bayreuth und Schweinfurt zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Die Streiks in Nürnberg werden auch Auswirkungen auf Erlangen und Fürth haben. Ein Teil der Busse soll in den meisten betroffenen Städten fahren. Die Streiks im bayerischen Nahverkehr sind Teil einer bundesweiten Aktion, zu der die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat. Insgesamt ist der öffentliche Nahverkehr in sechs Bundesländern betroffen - nämlich auch in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Parallel dazu finden Warnstreiks im öffentlichen Dienst statt. In München betrifft das die Müllabfuhr und die Wertstoffhöfe. In Regensburg sollen die Stadtwerke, die Energie- und Wasserversorgung und die Bäder bestreikt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2023 06:00 Uhr