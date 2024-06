München: Der Warnstreik am Münchner Flughafen hat kaum Auswirkungen auf den Flugverkehr. Wie ein Sprecher sagte, gab es keine größeren Verspätungen und keine Flugausfälle. Die Beschäftigten des Dienstleisters EFM hatten am Vormittag drei Stunden lang die Arbeit niedergelegt. Sie sind dafür zuständig, Flugzeuge in Position zu schleppen und zu enteisen. Grund für den Warnstreik sind laut der Gewerkschaft Verdi stockende Tarifverhandlungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2024 16:00 Uhr