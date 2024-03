Von Notz begrüßt Grenzkontrollen während der EM

Berlin: Grünen-Fraktionsvize von Notz hat die von Innenministerin Faeser angekündigten Grenzkontrollen während der EM in Deutschland begrüßt. In der Bayern 2-radioWelt sagte von Notz, man müsse verhindern, dass Extremisten nach Deutschland einreisen. Dies sei aber eine enorme Belastung für die Sicherheitsbehörden. Man könne auch nicht jeden Grenzübergang schützen, so der Grünenpolitiker. Wichtig für die Sicherheit während der EM ist seiner Ansicht nach außerdem eine gute Koordination der Sicherheitsbehörden in Deutschland und eine gute Vernetzung mit ausländischen Behörden. - Die Fußball-Europameisterschaft findet von Mitte Juni bis Mitte Juli in Deutschland statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2024 07:00 Uhr