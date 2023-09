Von der Leyen hält letzte Rede zur Lage der EU

Straßburg: Rund neun Monate vor der nächsten Europawahl hält EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen heute ihre jährliche Rede zur Lage der Union. Mit Spannung wird erwartet, ob sie dabei Andeutungen zu einer weiteren Kandidatur macht. Bislang ist die 64-Jährige dahingehenden Nachfragen ausgewichen. Spekuliert wird auch, dass die US-Regierung sie als Nato-Generalsekretärin haben will, wenn Stoltenberg aus dem Amt scheidet. Arbeitgeberpräsident Dulger hat derweil eine Neuorientierung der europäischen Wirtschafts- und Sozialpolitik gefordert. Wenn man die Begeisterung für Europa wiederbeleben wolle, dann brauche auch die EU-Politik eine Zeiten- und Mentalitätswende. Es gebe einen kontinuierlichen Verlust an Wettbewerbsfähigkeit, so Dulger. Für eine nachhaltige Klima- und Umweltpolitik brauche es eine starke wirtschaftliche Grundlage – sonst werde sie scheitern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2023 07:00 Uhr