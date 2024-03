Verteidigungsministerium bestätigt Abhörfall Taurus

Berlin: Der in Russland veröffentlichte Mitschnitt eines Gesprächs von Bundeswehroffizieren ist echt. Das Verteidigungsministerium in Berlin hat die Authentizität des Materials bestätigt. Es sei ein Gespräch bei der Luftwaffe abgehört worden. Ob an dem Material Veränderungen vorgenommen wurden, könne derzeit aber nicht gesagt werden, teilte ein Sprecher mit. Bundeskanzler Scholz sprach am Rande seines Besuchs in Rom von einer "sehr ernsten Angelegenheit". Der FDP-Verteidigungspolitiker Faber wertete sie gegenüber der "Welt am Sonntag" als Versuch des russischen Präsidenten Putin, in Deutschland Einfluss zu nehmen und Unruhe zu stiften - Russische Staatsmedien hatten gestern eine Audiodatei veröffentlicht. Darin unterhalten sich hochrangige Bundeswehroffiziere über einen möglichen Einsatz deutscher Taurus-Marschflugkörper in der Ukraine.

