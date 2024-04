Verfassungsschützer warnen vor "Tiktokisierung des Islamismus"

Potsdam: Der Verfassungsschutz in Brandenburg hat vor einer "Tiktokisierung des Islamismus" gewarnt. Gemeint ist damit eine neue Generation salafistischer Prediger, die sich als radikale Influencer zu Stars der islamistischen Szene entwickelt haben. Mit Kurzvideos auf Tiktok erreichen sie laut dem Landesinnenministerium in Potsdam ein jugendliches Millionenpublikum im deutschsprachigen Raum. Die Nutzung von sozialen Netzwerken durch Islamisten sei zwar kein neues Phänomen, die App Tiktok habe aber durch algorithmengesteuerte, immer neue Videovorschläge zu einer enormen Dynamisierung geführt und sei ein Brandbeschleuniger für Radikalisierung, so die Behörde. Auch Rechts- und Linksextreme setzten auf die bei Jugendlichen beliebte Plattform, im Islamismus sei der Trend aber am massivsten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.04.2024 19:00 Uhr