Vereinte Nationen richten Luftbrücke für Haiti ein

Port-au-Prince: Angesichts der zunehmend prekären humanitären Lage in Haiti wollen die Vereinten Nationen eine Luftbrücke einrichten. Vom Nachbarland Dominikanische Republik aus sollen Hilfsgüter nach Haiti gebracht werden. Zugleich soll über diesen Weg Personal aus dem Krisenstaat ausgeflogen werden. Ein UN-Sprecher betonte, es werde nur nicht notwendiges Personal abgezogen, die Vereinten Nationen verließen Haiti nicht. In dem Karibikstaat eskaliert seit Wochen die Bandengewalt. Zuletzt griffen bewaffnete Gangs Polizeistationen an und befreiten tausende Häftlinge aus Gefängnissen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2024 07:00 Uhr