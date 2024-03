Verdi und Lufthansa beraten über Details zu Tarifvertrag

Frankfurt am Main: Nach der grundsätzlichen Einigung im Tarifkonflikt für das Lufthansa-Bodenpersonal beraten die Verhandlungspartner heute noch über letzte Details. Zunächst gibt es getrennte Gesprächsrunden. Im Anschluss soll ein Eckpunktepapier verfasst werden. Erst danach werden die Vereinbarungen veröffentlicht. Damit könne frühestens am Nachmittag gerechnet werden, hieß es aus Verhandlungskreisen. Grundlage ist die Schlichtungsempfehlung von Thüringens Ministerpräsident Ramelow und dem früheren Chef der Bundesagentur für Arbeit, Weise. Der Tarifvertrag für die rund 25.000 Beschäftigten in rund 20 verschiedenen Unternehmen innerhalb des Lufthansa-Konzerns soll zwei Jahre laufen. Verdi hat beim Bodenpersonal bereits fünf Warnstreikrunden organisiert, in deren Folge Hunderte Flüge ausfielen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2024 12:00 Uhr