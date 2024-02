Verdi ruft zum Streik im öffentlichen Nahverkehr auf

Berlin: In vielen Städten bleiben Busse und Bahnen heute im Depot. In der Nacht ist ein Warnstreik im Öffentlichen Nahverkehr angelaufen, zum Teil legten die Mitarbeiter die Arbeit schon am Abend nieder. 40 Städte und 80 Landkreise sind betroffen. Der Streik-Aufruf der Gewerkschaft Verdi gilt für alle Bundesländer außer Bayern - weil im Freistaat ein anderer Tarifvertrag in Kraft ist. Verdi fordert, die Mitarbeiter zu entlasten - nur so könne das dringend benötigte Personal für den Nahverkehr gewonnen werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.02.2024 04:00 Uhr