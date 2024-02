Verdi ruft weitere Mitarbeiter der Lufthansa zu Warnstreiks auf

Berlin: An deutschen Flughäfen müssen sich Reisende ab morgen wieder auf Hunderte Flugausfälle einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa zur einem Warnstreik aufgerufen - von morgen 04:00 Uhr bis Mittwoch 07:10 Uhr. Betroffen sind die Standorte Frankfurt, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart. Der Warnstreik wird laut Lufthansa mehr als 100.000 Fluggäste betreffen. Das Unternehmen arbeitet nach eigenen Angaben an einem Sonderflugplan. lm Cargo- und Technikbereich beginnt der Ausstand schon heute Abend. Hintergrund für die Aktionen sind die konzernweiten Tarifverhandlungen für die rund 25.000 Beschäftigten am Boden. Bis morgen um Mitternacht dauert auch noch der dreitägige Pilotenstreik bei der Lufthansa-Tochter Discover, der zu Flugausfällen in Frankfurt und München geführt hat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.02.2024 01:00 Uhr