Verdi ruft für übermorgen zu Streik bei der Lufthansa auf

Frankfurt am Main: Fluggäste der Lufthansa müssen übermorgen mit massiven Beeinträchtigungen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal an mehreren deutschen Flughäfen zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Betroffen ist neben Frankfurt, Berlin, Hamburg und Düsseldorf auch München. Dort würden wohl nur wenige Maschinen starten und landen, erklärte Verdi auf BR-Nachfrage. Die Gewerkschaft will Druck machen in den Verhandlungen, unter anderem, um 12,5 Prozent mehr Lohn und eine Aufwertung des Schichtdienstes zu erreichen. Bei der Lufthansa-Tochter Discover fallen heute erneut zahlreiche Flüge aus. Die Piloten streiken den zweiten Tag in Folge, um für einen Tarifvertrag zu kämpfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2024 08:00 Uhr