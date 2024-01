Verdi bestreikt am Freitag den öffentlichen Nahverkehr - Bayern nicht betroffen

Berlin: Nur wenige Tage nach dem Ende des Lokführerstreiks der GdL müssen sich Fahrgäste auf neue Einschränkungen einstellen. Für diesen Freitag hat die Gewerkschaft Verdi in allen Bundesländern außer Bayern zum Arbeitskampf im Nahverkehr aufgerufen. Busse, Straßen- und U-Bahnen sollen stillstehen. Verdi argumentiert, die Belastung der Beschäftigten und die Personalnot hätten immer mehr zugenommen. Anfang Dezember hatte die Gewerkschaft die Tarifrunde eingeleitet und in allen Ländern ihre Forderungen überreicht. Bei den ersten Verhandlungen vergangene Woche kam allerdings in keiner Region eine Lösung zustande. Im Kern geht es überall um kürzere Wochenarbeitszeiten bei vollem Lohnausgleich und um mehr Ruhezeiten und Urlaub. In Bayern gilt noch eine Friedenspflicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2024 20:00 Uhr