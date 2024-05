Verdächtiges Pulver sorgt für Großeinsatz in Unfallklinik Murnau

Murnau: An der Unfallklinik in der oberbayerischen Stadt läuft seit dem späten Nachmittag ein Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei. Mehrere Menschen sind mit einem verdächtigen weißen Pulver in Berührung gekommen und befinden sich in Quarantäne. Zuvor war ein Mann bei einem Streit vor der Pflegeschule in Penzberg zusammengesackt. Er verstarb kurz darauf in der Notfallaufnahme der Unfallklinik. Der Verstorbene und weitere Personen sollen Kontakt mit dem weißen Pulver gehabt haben. Ob der Mann deswegen starb, ist noch nicht bekannt. Laut der Unfallklinik zeigen weder Pfleger noch Ärzte, die mit ihm Kontakt hatten, auffällige Symptome. Für Patienten habe zu keiner Zeit Gefahr bestanden. Unterdessen ist die Münchner Berufsfeuerwehr in der Klinik eingetroffen. Mit einem mobilen Speziallabor analysiert sie derzeit das verdächtige Pulver.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2024 20:00 Uhr