Verband der Automobilindustrie fordert mehr Ladesäulen

Berlin: Deutschland kommt nach Ansicht des Verbands der Automobilindustrie beim Ausbau des Ladesäulen-Netzes kaum voran. VDA-Präsidentin Müller sagte dem "Spiegel", um im Jahr 2030 bundesweit eine Million Ladepunkte zu erreichen, müsste der Ausbau dreimal so schnell geschehen. Dieses Ziel hatte sich die Bundesregierung gesetzt. Laut Müller müssten Verbraucherinnen und Verbraucher das Auto immer und überall unkompliziert laden können, um Vertrauen in die E-Mobilität zu fassen. Erst damit könne es auch zum Absatzplus kommen. Eine Untersuchung des VDA hatte demnach ergeben, dass es in mehr als drei Viertel aller Gemeinden keine Schnelllademöglichkeit gibt. Über ein Drittel aller Gemeinden bieten überhaupt keinen Ladepunkt. Gegenüber einer Erhebung vom Sommer 2023 habe es insgesamt eine leichte, aus Sicht des Lobbyverbands aber unzureichende Verbesserung gegeben.

