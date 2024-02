USA und Großbritannien greifen erneut Huthi-Stellungen im Jemen an

Washington: Die USA und Großbritannien haben erneut Stellungen der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz im Jemen bombardiert. Wie die US-Streitkräfte erklärten, haben sich die Angriffe gegen 18 Ziele an verschiedenen Orten gerichtet. Im Visier seien unter anderem unterirdische Waffenlager, Angriffsdrohnen, Luftabwehrsysteme und ein Hubschrauber gestanden. Auch Australien, Bahrain, Dänemark, Kanada und die Niederlande sowie Neuseeland hätten sich an dem Einsatz beteiligt. Es war bereits die vierte gemeinsame britisch-US-amerikanische Militärmission in den vergangenen Wochen gegen die Miliz. Erst gestern hatten die Huthis wieder einen US-Öltanker im Golf von Aden beschossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2024 08:00 Uhr