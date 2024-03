USA erneuern Vorbehalte gegen Bodenoffensive in Rafah

Washington: Die USA versuchen weiter, Israel von der geplanten Bodenoffensive in Rafah im Gazastreifen abzubringen. Präsident Biden hat dazu nach wochenlanger Funkstille wieder mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu telefoniert. Nach Angaben des Weißen Hauses bezeichnete Biden dabei einen Einmarsch in Rafah als "Fehler". Israel solle stattdessen eine Delegation nach Washington schicken, um zu beraten, wie die islamistische Hamas anderweitig ins Visier genommen werden kann. Teilnehmen könnten demnach Vertreter von Militär, Geheimdiensten und Spezialisten für humanitäre Hilfe. Biden forderte zudem erneut eine sofortige Feuerpause im Gazastreifen. Erneute Verhandlungen darüber haben am Abend in Katar begonnen. Dabei geht es auch um die Freilassung weiterer Geiseln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2024 07:00 Uhr