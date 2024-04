US-Repräsentantenhaus stimmt am Samstag über Ukraine-Hilfen ab

Washington: In den USA kommt offenbar Bewegung in die seit Monaten festgefahrenen Verhandlungen über neue Hilfen für die Ukraine. Das Repräsentantenhaus wird nach Angaben des Vorsitzenden Johnson am Samstag über einen Gesetzentwurf abstimmen, der auch die Freigabe von Geldern für das Land beinhalten soll. Demnach soll die Ukraine mit umgerechnet rund 57 Milliarden Euro unterstützt werden. Zudem hieß es, US-Präsident Biden solle Kiew so bald wie möglich Raketensysteme vom Typ ATACMS zur Verfügung stellen. Biden erklärte, er unterstütze das Paket nachdrücklich und werde es sofort unterzeichnen, um der Welt zu zeigen, dass die USA zu ihren Freunden stehen. Neben der Ukraine-Hilfe sieht das Gesetz auch finanzielle Unterstützung für Israel und Taiwan vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2024 07:00 Uhr