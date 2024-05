US-Regierung fordert Kurswechsel von Regierung in Georgien

Washington: Die US-Regierung hat die Führung in Georgien zu einem Kurswechsel aufgerufen. Das Weiße Haus äußerte sich tief besorgt über die Verabschiedung eines auch in Georgien umstrittenen Gesetzes: Es ermöglicht den Behörden, - ähnlich wie in Russland - gegen kritische Medien und Organisationen vorzugehen. Die pro-europäische Präsidentin Georgiens hat zwar ihr Veto angekündigt, doch die Regierung kann im Parlament das Veto wieder überstimmen.

