US-Musiker klagen gegen den Einsatz von KI in der Branche

Los Angeles: Mehr als 200 Stars der US-Musikbranche setzen sich für die Rechte von Musikern im digitalen Raum ein. In einem offenen Brief haben sie jetzt den Einsatz von Künstlicher Intelligenz als Angriff auf die menschliche Kreativität kritisiert. Sie rufen Tec-Firmen, Entwickler, aber auch Online Plattformen dazu auf, künftig KI nicht mehr zu nutzen. Der Allianz gehören neben Stevie Wonder, auch Billie Eilish oder Katy Perry an. Die Künstler wollen verhindern, dass KI-Modelle ihre Werke ohne Erlaubnis imitieren. Stimmen oder Melodien würden dann künstlich erzeugt und das Musik-Ökosystem zerstört.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.04.2024 09:15 Uhr